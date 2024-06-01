В Ісландії обирають президента

Ісландці 1 червня вирушають на виборчі дільниці, щоб проголосувати за нового президента.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Виборчі дільниці в Ісландії відкрились о 9:00 за місцевим часом (12:00 за Києвом) і працюватимуть до 22:00. Право голосу мають понад 254 тисячі ісландців.

Усього у виборах беруть участь 12 кандидатів, але основна боротьба розгорілась між двома кандидатками: колишньою прем'єр-міністеркою Катрін Якобсдоттір та бізнесменкою Халлою Томасдоттір.

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Згідно з опитуванням компанії Maskína напередодні голосування, обидві ці кандидатки мали по 24,1% підтримки. На третьому місці – науковиця Халла Хрунд Логадоттір з 18,4%.

Для перемоги кандидату потрібно отримати відносну більшість голосів, тому другого туру не очікується. Тим не менш, ісландські ЗМІ очікують, що на виборах інтрига триматиметься до останнього.

Президент Ісландії обирається на чотирирічний термін, кількість яких не обмежується. Чинний голова держави Гвюдні Торлаціус Йоуганнессон, який перебуває на посаді два строки, вирішив не брати участь у виборах.

Посада президента в Ісландії є здебільшого церемоніального, але в нього є повноваження призначати й звільняти членів уряду, а також помилувати засуджених.

На жаль, у виборах не зміг узяти участь льодовик Снайфетльсйокутль, тому що для висунення його кандидатури не зібрали достатньо підписів.