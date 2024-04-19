В Ісландії льодовик Снайфетльсйокутль хочуть зробити кандидатом у президенти

Ініціативна група ісландців розпочала збір підписів для того, аби льодовик Снайфетльсйокутль віком 700 тисяч років зміг узяти участь у виборах президента 1 червня.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", йдеться в публікації The Guardian.

Ініціативна кампанія з номінування льодовика на вибори президента Ісландії розпочалась у середині березня. Її ідея виникла в ісландсько-канадської мисткині Анджели Ролінгс у 2010 роц, коли вона здійснила подорож до Снайфетльсйокутля.

Тепер понад 50 ісландців об’єднались, аби зібрати підписи для висунення кандидатури льодовика на президентські вибори. Наразі вони зібрали близько 200 підписів зі 1500 необхідних, які треба подати до 26 квітня.

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Відповідно до конституції Ісландії, кандидат у президенти має бути громадянином країни старше 35 років – вимоги, яким Снайфетльсйокутль формально відповідає. Ролінгс також узяла собі Снайфетльсйокутль як друге ім’я, що дозволяє їй стати довіреною особою "кандидата" для вирішення інших юридичних тонкощів.

На думку ініціаторів кампанії, участь Снайфетльсйокутля у виборах президента Ісландії не лише приверне міжнародну увагу до країни, а й дозволить порушити питання змін клімату, від яких страждає і льодовик.

Вони також обговорювали різні шляхи, якими Снайфетльсйокутль буде виконувати свої повноваження, якщо його все ж оберуть президентом. Наприклад, підписувати закони можна буде символічною печаткою, а для закордонних візитів – надсилати пляшку талої води.