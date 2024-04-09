В Ісландії назвали нового прем’єра – попередниця пішла для участі у виборах президента

Новим прем’єр-міністром Ісландії після відставки Катрін Якобсдоттір, яка вирішила взяти участь у президентських виборах, став чинний міністр закордонних справ і лідер Незалежної партії Б’ярні Бенедіктссон.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ісландського мовника RUV.

Бенедіктссон уже вдруге очолить ісландський уряд. Його портфель голови МЗС отримає Тордіс Кольбрун Рейкфорд Гільфадоттір – досі міністерка фінансів Ісландії, яка вже очолювала зовнішньополітичне відомство.

Натомість Мінфін Ісландії очолить Сігюрдюр Інгі Йоуганнсон. Він – перший представник центристської Прогресивної партії на цій посаді за останні 45 років, зазначає RUV.

У своєму першому виступі на посаді прем’єра Ісландії Бенедіктссон пообіцяв, що наступні парламентські вибори в країні відбудуться, як і планувалося, восени 2025 року.

Нагадаємо, колишня прем'єрка Ісландії, 48-річна Катрін Якобсдоттір, минулого тижня оголосила про відставку для участі в президентських виборах 1 червня 2024 року.

Вона була головою ісландського уряду після останніх виборів 2021 року, очоливши коаліцію у складі своєї партії "Лівий зелених рух", правої Партії незалежності та центристської Прогресивної партії.