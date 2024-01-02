В Ісландії цього року оберуть нового президента – чинний не йде на третій термін

Чинний президент Ісландії Гвюдні Торлаціус Йоуганнессон оголосив, що не буде брати участі у президентських виборах у червні цього року.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в публікації Iceland Review.

У новорічному зверненні, показаному в понеділок, Йоуганессон оголосив, що піде у відставку після двох поспіль термінів на посаді.

Він сказав, що ретельно обмірковував можливість балотуватися втретє (що закон Ісландії не забороняє), але для демократичного суспільства "неправильно , коли людина вважає себе незамінною".

"Я дійшов висновку, що краще дослухатись до серця", – сказав Йоуганессон.

Вибори президента Ісландії відбудуться 1 червня 2024 року, але поки ніхто офіційно не оголосив про наміри брати в них участь. Аби претендувати на посаду президента, кандидат в Ісландії має зібрати 1500 підписів на свою підтримку.

Гвюдні Торлаціус Йоуганнессон уперше був обраний президентом Ісландії у 2016 році на тлі політичної турбулентності, пов’язаної з викриттям ролі тодішнього прем’єра у скандалі з офшорами Panama Papers.

У 2020 році він переобрався, здобувши 92,2% голосів.

Ісландські ЗМІ описують Йоуганессона як успішного та популярного президента, чий рейтинг схвалення становить близько 80%. Прихильник ліберальних поглядів, він не потрапив у жоден серйозний скандал під час перебування на посаді.

Паралельно з президентством Йоуганессон і далі є професором історії в Університеті Ісландії, але на час роботи на державній посаді формально перебуває у відпустці.