В Исландии выбирают президента

Исландцы 1 июня отправляются на избирательные участки, чтобы проголосовать за нового президента.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Избирательные участки в Исландии открылись в 9:00 по местному времени (12:00 по Киеву) и будут работать до 22:00. Право голоса имеют более 254 тысяч исландцев.

Всего в выборах принимают участие 12 кандидатов, но основная борьба разгорелась между двумя кандидатами: бывшим премьер-министром Катрин Якобсдоттир и бизнесменом Халлой Томасдоттир.

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Согласно опросу компании Maskína накануне голосования, обе эти кандидатки имели по 24,1% поддержки. На третьем месте – ученая Халла Хрунд Логадоттир с 18,4%.

Для победы кандидату нужно получить относительное большинство голосов, поэтому второго тура не ожидается. Тем не менее, исландские СМИ ожидают, что на выборах интрига будет держаться до последнего.

Президент Исландии избирается на четырехлетний срок, количество которых не ограничивается. Действующий глава государства Гвюдни Торлациус Йоуганнессон, который находится на посту два срока, решил не участвовать в выборах.

Должность президента в Исландии является в основном церемониальной, но у него есть полномочия назначать и увольнять членов правительства, а также помиловать осужденных.

К сожалению, в выборах не смог принять участие ледник Снайфетльсйокутль, так как для выдвижения его кандидатуры не собрали достаточно подписей.