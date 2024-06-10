На шестых за три года выборах в Болгарии побеждает партия экс-премьера Борисова

Партия ГЕРБ экс-премьера Бойко Борисова побеждает на досрочных парламентских выборах в Болгарии, шестых за последние три года, однако предварительные результаты свидетельствуют, что голосование не помогло решить затяжной политический кризис.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на болгарское издание Novinite.

Согласно промежуточным данным Центральной избирательной комиссии после обработки 50,96% протоколов, семь политических партий и коалиций должны войти в следующий созыв парламента.

ГЕРБ Борисова, которого оппозиция обвиняла в коррупции, набрала 23,47%, значительно опередив своих оппонентов.

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Частичные результаты показали, что на втором месте – реформистская коалиция "Продолжаем изменения – Демократическая Болгария" (ПП-ДБ), бывший партнер ГЕРБ по уходящему в отставку коалиционному правительству. У нее 15,37%.

На третьем месте – "Движение за права и свободы" (ДПС) с 15,14%. ДПС традиционно представляет турецкое и мусульманское население, но теперь ее впервые возглавляет этнический болгарин Делян Пеевский, который попал под санкции Соединенных Штатов и Британии.

Пророссийская партия "Возрождение" набрала 14,52%, Болгарская социалистическая партия (БСП) – 6,89%, а "Есть такой народ" – 6,45%.

Во время голосования в воскресенье Борисов выразил сомнение, что какая-либо партия или коалиция сможет сформировать новое правительство, согласно предварительным результатам голосования.

По его словам, маловероятно, что его партия ГЕРБ будет иметь достаточно мест в парламенте, чтобы сформировать правительство с любым потенциальным партнером, так же этого не сможет сделать и оппозиция со своими союзниками.

За последнее десятилетие Борисов возглавлял три правительства, но его поддержка ослабла из-за обвинений в коррупции, связей с олигархами и нападений на свободу СМИ.

Партия Борисова лидировала также и на выборах в Европарламент, которые проходили в тот же день в воскресенье.

До воскресенья за последние несколько лет Болгария пережила пять парламентских выборов, которые пришлись на апрель 2021 года, июль 2021 года, ноябрь 2021 года, октябрь 2022 года и апрель 2023 года.

Напомним, скандал с прослушиванием потряс избирательную кампанию в Болгарии.

Подробно об очередных досрочных выборах в стране читайте в статье: Станет ли Болгария снова пророссийской?