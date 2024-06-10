Заарештовану в Угорщині італійку обрали депутаткою Європарламенту

Італійську антифашистську активістку Іларію Саліс, яка перебуває під домашнім арештом в Угорщині, обрали депутаткою Європарламенту.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Il Messaggero.

Саліс, яку звинувачують в причетності до насильницьких нападів на прихильників неонацистів, обрали від італійського Альянсу зелених і лівих (AVS).

Після виборів вона може скористатися депутатською недоторканністю, адже члени Європарламенту користуються сильним юридичним імунітетом від судового переслідування, навіть якщо звинувачення стосуються злочинів, скоєних до їхнього обрання.

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За словами адвоката Саліс Еудженіо Лоско, як тільки її оголосять депутаткою Європарламенту, сторона захисту звернеться до угорських суддів з проханням про звільнення арештованої.

"Угорський суддя повинен ухвалити рішення, і він не може не визнати її імунітет. Якщо він не визнає (його), ми будемо вживати необхідних заходів у суді ЄС. Я не очікую, що це станеться, але в разі чого ми будемо діяти відповідно", – зазначив він.

Нещодавно угорський апеляційний суд задовольнив прохання італійської антифашистської активістки про переведення її з в'язниці під домашній арешт в Будапешті в очікуванні суду.

Апеляція була подана адвокатами Саліс наприкінці березня після того, як суддя відмовив їй у домашньому арешті як в Угорщині, так і в Італії.

Саліс, яка зараз балотувалась на виборах до Європейського парламенту 8-9 червня від Альянсу зелених і лівих (AVS), звинувачують у замаху на вбивство за те, що вона нібито була частиною групи антифашистів, які напали на людей, які, на їхню думку, були пов'язані з ультраправим "Днем честі".

Жінку кілька разів приводили до суду на ланцюгу зі скованими руками і щиколотками, що викликало шок в Італії, хоча Будапешт заявив, що це стандартна процедура для його ув'язнених.

Угорський прокурор запросив для Саліс термін ув'язнення в 11 років, але батько Саліс заявив, що їй загрожує до 24 років ув'язнення за звинуваченням у замаху на вбивство.

Уряд Угорщини неодноразово захищав своє ставлення до італійської активістки після того, як її зображення у кайданах і ланцюгах викликало офіційні протести з боку італійського уряду.