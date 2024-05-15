Затриману в Угорщині італійку помістять під домашній арешт у Будапешті

Угорський апеляційний суд у середу задовольнив прохання італійської антифашистської активістки про переведення її з в'язниці під домашній арешт в Будапешті в очікуванні суду.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє AP.

Суд задовольнив прохання Іларії Саліс після сплати застави у розмірі близько 40 000 євро. Саліс зможе залишати домашній арешт лише за спеціальним дозволом суду і перебуватиме під наглядом електронного браслета, додали в суді.

Апеляція була подана адвокатами Саліс наприкінці березня після того, як суддя відмовив їй у домашньому арешті як в Угорщині, так і в Італії.

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Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні висловив задоволення рішенням угорського суду, оголосивши його під час години запитань до уряду в нижній палаті парламенту.

39-річна вчителька італійської мови була заарештована в угорській столиці минулого року після того, як її запідозрили в причетності до нападів на учасників святкування Дня пам'яті Угорщини.

Ця подія відбувається щороку 11 лютого. Ультраправі активісти відзначають невдалу спробу нацистських і союзних угорських солдатів прорватися з Будапешта під час облоги міста Червоною армією в 1945 році.

Саліс, яка зараз балотується на виборах до Європейського парламенту 8-9 червня від Альянсу зелених і лівих (AVS), звинувачують у замаху на вбивство за те, що вона нібито була частиною групи антифашистів, які напали на людей, які, на їхню думку, були пов'язані з ультраправим "Днем честі".

Жінку кілька разів приводили до суду на ланцюгу зі скованими руками і щиколотками, що викликало шок в Італії, хоча Будапешт заявив, що це стандартна процедура для його ув'язнених.

Угорський прокурор запросив для Саліс термін ув'язнення в 11 років, але батько Саліс заявив, що їй загрожує до 24 років ув'язнення за звинуваченням у замаху на вбивство.

Уряд Угорщини неодноразово захищав своє ставлення до італійської активістки, яку утримують у в'язниці, після того, як її зображення у кайданах і ланцюгах також викликало офіційні протести з боку італійського уряду.