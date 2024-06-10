Арестованную в Венгрии итальянку избрали депутатом Европарламента

Итальянскую антифашистскую активистку Иларию Салис, которая находится под домашним арестом в Венгрии, избрали депутатом Европарламента.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Il Messaggero.

Салис, которую обвиняют в причастности к насильственным нападениям на сторонников неонацистов, избрали от итальянского Альянса зеленых и левых (AVS).

После выборов она может воспользоваться депутатской неприкосновенностью, ведь члены Европарламента пользуются сильным юридическим иммунитетом от судебного преследования, даже если обвинения касаются преступлений, совершенных до их избрания.

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По словам адвоката Салис Эудженио Лоско, как только ее объявят депутатом Европарламента, сторона защиты обратится к венгерским судьям с просьбой об освобождении арестованной.

"Венгерский судья должен принять решение, и он не может не признать ее иммунитет. Если он не признает (его), мы будем принимать необходимые меры в суде ЕС. Я не ожидаю, что это произойдет, но в случае чего мы будем действовать соответственно", – отметил он.

Недавно венгерский апелляционный суд удовлетворил просьбу итальянской антифашистской активистки о переводе ее из тюрьмы под домашний арест в Будапеште в ожидании суда.

Апелляция была подана адвокатами Салис в конце марта после того, как судья отказал ей в домашнем аресте как в Венгрии, так и в Италии.

Салис, которая сейчас баллотировалась на выборах в Европейский парламент 8-9 июня от Альянса зеленых и левых (AVS), обвиняют в покушении на убийство за то, что она якобы была частью группы антифашистов, которые напали на людей, которые, по их мнению, были связаны с ультраправым "Днем чести".

Женщину несколько раз приводили в суд на цепи со скованными руками и лодыжками, что вызвало шок в Италии, хотя Будапешт заявил, что это стандартная процедура для его заключенных.

Венгерский прокурор запросил для Салис срок заключения в 11 лет, но отец Салис заявил, что ей грозит до 24 лет заключения по обвинению в покушении на убийство.

Правительство Венгрии неоднократно защищало свое отношение к итальянской активистке после того, как ее изображение в кандалах и цепях также вызвало официальные протесты со стороны итальянского правительства.