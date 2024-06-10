Арестованную в Венгрии итальянку избрали депутатом Европарламента
Итальянскую антифашистскую активистку Иларию Салис, которая находится под домашним арестом в Венгрии, избрали депутатом Европарламента.
Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Il Messaggero.
Салис, которую обвиняют в причастности к насильственным нападениям на сторонников неонацистов, избрали от итальянского Альянса зеленых и левых (AVS).
После выборов она может воспользоваться депутатской неприкосновенностью, ведь члены Европарламента пользуются сильным юридическим иммунитетом от судебного преследования, даже если обвинения касаются преступлений, совершенных до их избрания.
По словам адвоката Салис Эудженио Лоско, как только ее объявят депутатом Европарламента, сторона защиты обратится к венгерским судьям с просьбой об освобождении арестованной.
"Венгерский судья должен принять решение, и он не может не признать ее иммунитет. Если он не признает (его), мы будем принимать необходимые меры в суде ЕС. Я не ожидаю, что это произойдет, но в случае чего мы будем действовать соответственно", – отметил он.
Недавно венгерский апелляционный суд удовлетворил просьбу итальянской антифашистской активистки о переводе ее из тюрьмы под домашний арест в Будапеште в ожидании суда.
Апелляция была подана адвокатами Салис в конце марта после того, как судья отказал ей в домашнем аресте как в Венгрии, так и в Италии.
Салис, которая сейчас баллотировалась на выборах в Европейский парламент 8-9 июня от Альянса зеленых и левых (AVS), обвиняют в покушении на убийство за то, что она якобы была частью группы антифашистов, которые напали на людей, которые, по их мнению, были связаны с ультраправым "Днем чести".
Женщину несколько раз приводили в суд на цепи со скованными руками и лодыжками, что вызвало шок в Италии, хотя Будапешт заявил, что это стандартная процедура для его заключенных.
Венгерский прокурор запросил для Салис срок заключения в 11 лет, но отец Салис заявил, что ей грозит до 24 лет заключения по обвинению в покушении на убийство.
Правительство Венгрии неоднократно защищало свое отношение к итальянской активистке после того, как ее изображение в кандалах и цепях также вызвало официальные протесты со стороны итальянского правительства.