Суд залишив в угорській в'язниці затриману італійку

Суд в Угорщині залишив у в'язниці італійку Іларію Саліс, яку утримують за звинуваченнями в нібито причетності до насильницьких нападів на прихильників неонацистів.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

Суд у Будапешті відхилив прохання адвоката Саліс звільнити її під домашній арешт або в Італії, або в Угорщині.

Суддя Йожеф Шош відхилив це прохання, заявивши, що існує ризик її втечі або переховування. Наступне слухання у справі призначили на 24 травня.

У лютому активісти зайняли консульство Угорщини у Венеції з вимогою звільнити з-під варти Іларію Саліс, 39-річну вчительку початкових класів, якій загрожує до 24 років ув'язнення в Будапешті за напад на двох неонацистів у лютому минулого року.

Минулого місяця з’явилися фотографії, на яких Саліс привели до будапештського суду на ланцюгу і в наручниках на руках і ногах.

Також надходили непідтверджені повідомлення ЗМІ про незадовільні умови утримання під вартою, що включали наявність мишей і блощиць, бруд і нелюдські покарання.

У зв’язку з цим Рим висловив протест Будапешту, а прем'єр-міністерка Джорджія Мелоні була змушена домогтися від свого угорського колеги Віктора Орбана обіцянки, що Саліс отримає справедливий судовий розгляд у належних умовах.

Сім'я та адвокати Саліс просять відпустити її під домашній арешт в Угорщині або в Італії до завершення судового процесу.

Згодом офіційний Рим заявив, що до затриманої італійки в Угорщині тепер ставляться краще.