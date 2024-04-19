Затримана в угорській в'язниці італійка балотуватиметься на виборах у ЄС

Італійська антифашистська активістка Іларія Саліс, яку утримують у в'язниці в Угорщині за звинуваченнями в нібито причетності до насильницьких нападів на прихильників неонацистів, буде кандидатом від лівої партії на виборах до Європарламенту у червні, що, можливо, покладе край її ув'язненню.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

Італійський альянс "Зелених та лівих" оголосив, що Саліс буде серед їхніх кандидатів на виборах до Європарламенту, що погодили з її батьком Роберто, який проводить кампанію за її звільнення.

"Ми хочемо захистити права і гідність європейського громадянина перед обличчям інертності італійської влади", – сказав Анджело Бонеллі, один з лідерів політичної сили, яка за результатами опитувань громадської думки набирає близько 4%.

Члени Європарламенту користуються сильним юридичним імунітетом від судового переслідування, навіть якщо звинувачення стосуються злочинів, скоєних до їхнього обрання.

За словами професора європейського права в Болонському університеті Марко Борракетті, згідно із законом, якщо Саліс оберуть, її мають звільнити, щоб вона могла працювати в Європарламенті.

Раніше суд в Угорщині залишив у в'язниці італійку Іларію Саліс, відхиливши прохання адвоката звільнити її під домашній арешт або в Італії, або в Угорщині.

У лютому активісти зайняли консульство Угорщини у Венеції з вимогою звільнити з-під варти Іларію Саліс, 39-річну вчительку початкових класів, якій загрожує до 24 років ув'язнення в Будапешті за напад на двох неонацистів у лютому минулого року.

Минулого місяця з’явилися фотографії, на яких Саліс привели до будапештського суду на ланцюгу і в наручниках на руках і ногах.

Також надходили непідтверджені повідомлення ЗМІ про незадовільні умови утримання під вартою, що включали наявність мишей і блощиць, бруд і нелюдські покарання.

У зв’язку з цим Рим висловив протест Будапешту, а прем'єр-міністерка Джорджія Мелоні була змушена домогтися від свого угорського колеги Віктора Орбана обіцянки, що Саліс отримає справедливий судовий розгляд у належних умовах.

Згодом офіційний Рим заявив, що до затриманої італійки в Угорщині тепер ставляться краще.