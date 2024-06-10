Прем’єрка Естонії: Якщо запропонують посаду топдипломата ЄС, серйозно розгляну її

Естонська прем’єр-міністерка Кая Каллас відмовилась підтверджувати, що їй пропонували обійняти посаду високого представника з питань зовнішньої політики та політики безпеки, але пообіцяла розглянути таку пропозицію, якщо вона буде.

Про це вона сказала в етері телеканалу Delfi, повідомляє "Європейська правда".

Каллас відмовилась говорити, чи погодиться обійняти посаду топдипломата ЄС, якщо їй її запропонують, але сказала, що це було б великим визнанням.

"Якщо така пропозиція буде висунута, звичайно, я серйозно розгляну її", – сказала прем’єрка Естонії.

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Вона ухильно відповіла на питання, чи обговорювала перспективу свого призначення на посаду в Брюсселі з французьким президентом Емманюелем Макроном – який, за даними ЗМІ, підтримав кандидатуру Каллас.

"Чи говорили ми про високі посади? Так, звичайно, говорили, тому що це тема, яка одразу виходить на обговорення. Оскільки ми перебуваємо в одній політичній групі, ми говоримо між собою, і в мене були подібні розмови з представниками інших політичних груп, щоб дізнатися, яким є їхнє бачення", – сказала політикиня.

У лютому ЗМІ спекулювали, що Каллас є однією з претенденток на посаду єврокомісара з питань оборони, яку планують створити.На неї також претендує глава МЗС Польщі Радослав Сікорський.

Та ще у травні прем’єрка Естонії заявляла, що не думає про можливі посади в наступному складі Європейської комісії.