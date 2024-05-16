Прем'єрка Естонії каже, що поки не думає про роботу в структурах ЄС

Прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас заявила, що наразі її пріоритетом є керівництво урядом Естонії, і вона не думає про можливі посади в наступному складі Європейської комісії.

Заяву очільниці уряду Естонії наводить ERR, повідомляє "Європейська правда".

Каллас розповіла, що наразі намагається "поліпшити ситуацію з бюджетом", ухвалювати рішення щодо додаткового бюджету і нової державної бюджетної стратегії, "що вкрай складно".

"Ви самі зачитали газетну редакційну статтю, де йдеться про те, що для мене абсолютно неможливо отримати будь-яку важливу посаду в Європейській комісії. Тож не варто взагалі турбуватися про те, що я кудись піду", – зазначила вона.

Реклама:

Прем’єрка Естонії додала, що багато чого вирішать результати виборів до Європарламенту.

Водночас Каллас ухилилась від прямої відповіді на запитання про те, чи залишиться вона на посаді прем'єрки, якщо їй запропонують не посаду єврокомісара з оборони або високого представника з питань зовнішньої політики і політики безпеки, а, наприклад, посаду єврокомісара з конкуренції.

"Я не скажу ні "ні", ні "так". Я займаюся тією роботою, яка у мене зараз є, і ця робота – прем'єр-міністр Естонської Республіки. І я намагаюся вирішити завдання, які пов'язані з цією роботою", – відповіла Каллас.

У лютому ЗМІ повідомляли, що Каллас є однією з претенденток на посаду єврокомісара з питань оборони, яку планують створити.

Також, за даними журналістів, Каллас часто згадують у внутрішніх дискусіях у ЄС як можливу кандидатуру на головного дипломата Євросоюзу після виборів – посаду, яку зараз обіймає Жозеп Боррель.