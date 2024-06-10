Естонія: партія Каллас на євровиборах прийшла третьою, перші – правоконсерватори

В Естонії за результатами виборів до Європарламенту ліберальна політсила прем’єрки Каї Каллас прийшла третьою, проте вона вже оголосила, що це не спричинить змін в уряді.

Про це повідомляє ERR, пише "Європейська правда".

В Естонії на євровиборах перемогу здобули правоконсерватори "Вітчизна" (Isamaа), отримавши понад 79 тисяч голосів, другими прийшли соціал-демократи з понад 71 тисячею голосів. Ці політсили отримають по два мандати у Європарламенті.

Партія реформ Каї Каллас набрала понад 66 тисячі голосів, правопопулісти EKRE – понад 54 тисячі, Центристська партія – понад 45 тисяч голосів. З цими результатами вони будуть мати по одному мандату.

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Порівняно з теперішнім скликанням, "Вітчизна" отримала на один мандат більше, а "реформісти" втратили одне місце.

Для "Естонії 200", одного з коаліційних партнерів Каллас, вибори стали поразкою. Співзасновниця політсили, міністерка освіти Крістіна Каллас заявила, що це можна вважати оцінкою їхньої роботи за останній час та анонсувала зміну керівництва політсили.

Прем’єрка Кая Каллас заявила, що результати виборів до Європарламенту не спричинять змін в уряді країни, попри те, що урядові партії опинилися позаду опозиції.

Явка на євровиборах в Естонії склала 37,7%, дещо більше ніж на попередніх виборах.

Нагадаємо, у Польщі за результатами виборів до Європарламенту перемагає партія прем'єр-міністра Дональда Туска, проте ультраправа "Конфедерація" отримала свій найкращий результат і посіла третє місце. В Італії впевнено перемогла партія прем'єрки Джорджії Мелоні.

У Франції промакронівський блок з розгромним результатом поступився правопопулістському "Національному об'єднанню", після чого Макрон несподівано оголосив дострокові парламентські вибори.

В цілому результат ультраправих на виборах Європарламенту виявився нижчим за прогнози.