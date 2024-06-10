Премьер Эстонии: Если предложат должность топ-дипломата ЕС, я серьезно рассмотрю ее

Эстонский премьер-министр Кая Каллас отказалась подтверждать, что ей предлагали занять должность высокого представителя по вопросам внешней политики и политики безопасности, но пообещала рассмотреть такое предложение, если оно поступит.

Об этом она сказала в эфире телеканала Delfi, сообщает "Европейская правда".

Каллас отказалась говорить, согласится ли занять должность топ-дипломата ЕС, если ей ее предложат, но сказала, что это было бы большим признанием.

"Если такое предложение будет выдвинуто, конечно, я серьезно рассмотрю его", – сказала премьер Эстонии.

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Она уклончиво ответила на вопрос, обсуждала ли перспективу своего назначения на должность в Брюсселе с французским президентом Эмманюэлем Макроном – который, по данным СМИ, поддержал кандидатуру Каллас.

"Говорили ли мы о высоких должностях? Да, конечно, говорили, потому что это тема, которая сразу выходит на обсуждение. Поскольку мы находимся в одной политической группе, мы говорим между собой, и у меня были подобные разговоры с представителями других политических групп, чтобы узнать, каково их видение", – сказала политик.

В феврале СМИ спекулировали, что Каллас является одной из претенденток на должность еврокомиссара по вопросам обороны, которую планируют создать, на нее также претендует глава МИД Польши Радослав Сикорский.

Но еще в мае премьер Эстонии заявляла, что не думает о возможных должностях в следующем составе Европейской комиссии.