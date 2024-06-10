Финляндия заявила о нарушении военным самолетом РФ ее воздушного пространства

Финляндия заявила, что в понедельник российский военный самолет нарушил ее воздушное пространство – это стало первым подобным случаем с момента вступления страны в НАТО в прошлом году.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Bloomberg.

Самолет находился в воздушном пространстве Финляндии около двух минут в понедельник утром, говорится в заявлении министерства обороны страны.

Инцидент произошел в восточной части Финского залива, при этом самолет углубился на 2,5 километра в финскую территорию.

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"Мы серьезно относимся к вероятному территориальному нарушению (воздушного пространства) и немедленно начали расследование", – заявил министр обороны Антти Хяккянен.

Последний такой инцидент произошел в августе 2022 года, когда два российских истребителя влетели в воздушное пространство Финляндии.

Финляндия охраняет более 1300 километров границы с РФ – участок, который сейчас составляет около половины восточного фланга НАТО.

Ранее сообщалось, что количество вылетов истребителей НАТО на перехват российских самолетов, приближающихся к воздушному пространству Альянса над регионом Балтийского моря, выросло на 20-25% в первом квартале 2024 года.

Перед этим польские истребители поднимались в воздух для перехвата российского самолета над Балтийским морем.

А немецкие истребители Eurofighter, которые дислоцируются на авиабазе Лааге, 26 апреля поднимались в воздух для перехвата российского разведывательного самолета Ил-20 над Балтийским морем.

В 2023 году военно-воздушные силы НАТО в Европе более 300 раз поднимались в воздух для перехвата российских военных самолетов, которые приближались к воздушному пространству Альянса, причем большинство перехватов происходило над Балтийским морем.