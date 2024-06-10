ЗМІ: США розмірковують щодо односторонніх перемовин з ХАМАС про звільнення заручників

Сполучені Штати розглядають можливість проведення односторонніх переговорів з терористичними угрупованням ХАМАС щодо звільнення п'яти американських заручників, утримуваних в Газі, якщо переговори про припинення вогню за участю Ізраїлю зазнають невдачі.

Як пише "Європейська правда", про це NBC News на умовах анонімності повідомили два нинішних та два колишніх високопосадовців США.

За їхніми словами, такі переговори не включатимуть Ізраїль та відбуватимуться через катарських посередників, як і нинішні переговори.

Адміністрація президента США Джо Байдена заявляла, що ХАМАС утримує п'ятьох американських заручників, яких викрав під час терористичної атаки на Ізраїль 7 жовтня 2023 року.

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Сполучені Штати сподіваються знайти тіла ще трьох американців, які загинули в той день, зазначає NBC News.

Співрозмовники заявили, що не знають, що США можуть запропонувати ХАМАСу в обмін на звільнення американських заручників.

Втім, стверджують посадовці, в угруповання може бути стимул укласти односторонню угоду з Вашингтоном, оскільки це, ймовірно, ще більше загострить відносини між Сполученими Штатами та Ізраїлем та створить додатковий внутрішньополітичний тиск на прем'єра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу.

Нагадаємо, держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен прибув на Близький Схід у понеділок, сподіваючись домогтися припинення вогню в Газі, що минулого місяця запропонував президент США Джо Байден.

Раніше Ізраїль, зі свого боку, заявив, що врятував чотирьох заручників, утримуваних у Газі після атаки 7 жовтня, під час рейду на табір Нусейрат.

Влада сектора Гази, яким керує ХАМАС, повідомила, що щонайменше 210 палестинців було вбито та понад 400 поранені в суботу в результаті сильних ударів ізраїльської авіації по табору біженців Нусейрат та у його районі.

Верховний представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель у суботу засудив ізраїльську атаку на табір біженців Нусейрат у центральній частині сектора Гази.

Перед цим президент США Джо Байден оголосив про план для перемир’я в секторі Гази з трьох етапів, який Ізраїль запропонував ХАМАС, і який передбачає звільнення всіх заручників і остаточне припинення бойових дій.