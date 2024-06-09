Боррель засудив Ізраїль за атаку на табір біженців у Газі для звільнення заручників

Верховний представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель у суботу засудив ізраїльську атаку на табір біженців Нусейрат у центральній частині сектора Гази.

Про це Боррель написав у соцмережі Х (Twitter), пише "Європейська правда".

Боррель зазначив, що повідомлення з Гази "про чергове масове вбивство цивільних осіб жахливі".

"Ми засуджуємо це найрішучішим чином. Кривава бійня має негайно припинитися", – написав він.

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"Триетапний план президента Байдена – це шлях вперед до тривалого припинення вогню та припинення вбивств", — сказав Боррель, маючи на увазі план припинення вогню, який підтримав президент США Джо Байден.

Влада сектора Гази, яким керує ХАМАС, повідомила, що щонайменше 210 палестинців було вбито та понад 400 поранені в суботу в результаті сильних ударів ізраїльської авіації по табору біженців Нусейрат та у його районі.

Ізраїль, зі свого боку, заявив, що врятував чотирьох заручників, утримуваних у Газі після атаки 7 жовтня, під час рейду на табір Нусейрат.

Тель-Авів заявив, що замість того, щоб засуджувати ХАМАС за те, що він ховається за мирним населенням, ЄС засудив Ізраїль за порятунок своїх громадян.

6 червня Боррель закликав до розслідування удару Ізраїлю по школі в секторі Гази, де, як стверджує тамтешня "влада", загинули цивільні.

Тим часом стало відомо, що Іспанія долучиться до позову Південно-Африканської Республіки в Міжнародний суд ООН, де Ізраїль звинувачують у геноциді палестинського народу.