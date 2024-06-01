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Байден: ХАМАС уже не становить серйозної загрози для Ізраїлю

Новини — Субота, 1 червня 2024, 08:47 — Олег Павлюк

Президент США Джо Байден вважає, що Ізраїль суттєво підірвав військовий потенціал терористичного угруповання ХАМАС, і воно вже не становить значної загрози для єврейської держави.

Про це він сказав у Білому домі 31 травня, оголошуючи про нові кроки для досягнення миру на Близькому Сході, передає "Європейська правда".

У виступі Байден виклав нову пропозицію про припинення вогню з трьох етапів, яку Ізраїль запропонував ХАМАС і яка передбачає звільнення всіх заручників і остаточне припинення бойових дій.

На першому етапі, який триватиме шість тижнів, сторони повністю припинять вогонь і обміняються ув'язненими, Ізраїль виведе війська з усіх населених пунктів у секторі Газа та поверне тіла громадян, убитих ХАМАС.

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Палестинцям натомість дозволять повернутися до своїх домівок на всій території сектору Гази, зросте гуманітарна допомога до анклаву та будуть побудовані сотні тисяч тимчасових притулків.

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"Народ Ізраїлю повинен знати, що він може зробити цю пропозицію без будь-якого подальшого ризику для власної безпеки, тому що він знищив сили ХАМАС за останні вісім місяців. Зараз ХАМАС більше не здатнен здійснити ще один теракт 7 жовтня", – заявив він.

Президент США мав на увазі напад терористів на Ізраїль у жовтні 2023 року, в результаті якого загинули понад 1200 людей, а ще 250 – узяли в заручники.

Ізраїль відповів вторгненням у сектор Гази, де базується ХАМАС, і вже просунувся в центр міста Рафах на півдні Гази. Але водночас його все частіше критикують партнери, зокрема США, через свідчення тяжких умов цивільного палестинського населення.

У ЄС нещодавно вперше на серйозному рівні обговорили санкції проти Ізраїлю через порушення міжнародного гуманітарного права, водночас у США продовжують декларувати підтримку.

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