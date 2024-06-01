Байден: ХАМАС уже не становить серйозної загрози для Ізраїлю

Президент США Джо Байден вважає, що Ізраїль суттєво підірвав військовий потенціал терористичного угруповання ХАМАС, і воно вже не становить значної загрози для єврейської держави.

Про це він сказав у Білому домі 31 травня, оголошуючи про нові кроки для досягнення миру на Близькому Сході, передає "Європейська правда".

У виступі Байден виклав нову пропозицію про припинення вогню з трьох етапів, яку Ізраїль запропонував ХАМАС і яка передбачає звільнення всіх заручників і остаточне припинення бойових дій.

На першому етапі, який триватиме шість тижнів, сторони повністю припинять вогонь і обміняються ув'язненими, Ізраїль виведе війська з усіх населених пунктів у секторі Газа та поверне тіла громадян, убитих ХАМАС.

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Палестинцям натомість дозволять повернутися до своїх домівок на всій території сектору Гази, зросте гуманітарна допомога до анклаву та будуть побудовані сотні тисяч тимчасових притулків.

"Народ Ізраїлю повинен знати, що він може зробити цю пропозицію без будь-якого подальшого ризику для власної безпеки, тому що він знищив сили ХАМАС за останні вісім місяців. Зараз ХАМАС більше не здатнен здійснити ще один теракт 7 жовтня", – заявив він.

Президент США мав на увазі напад терористів на Ізраїль у жовтні 2023 року, в результаті якого загинули понад 1200 людей, а ще 250 – узяли в заручники.

Ізраїль відповів вторгненням у сектор Гази, де базується ХАМАС, і вже просунувся в центр міста Рафах на півдні Гази. Але водночас його все частіше критикують партнери, зокрема США, через свідчення тяжких умов цивільного палестинського населення.

У ЄС нещодавно вперше на серйозному рівні обговорили санкції проти Ізраїлю через порушення міжнародного гуманітарного права, водночас у США продовжують декларувати підтримку.