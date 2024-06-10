СМИ: США размышляют об односторонних переговорах с ХАМАС об освобождении заложников

Соединенные Штаты рассматривают возможность проведения односторонних переговоров с террористическими группировкой ХАМАС по освобождению пяти американских заложников, удерживаемых в Газе, если переговоры о прекращении огня с участием Израиля потерпят неудачу.

Как пишет "Европейская правда", об этом NBC News на условиях анонимности сообщили два нынешних и два бывших высокопоставленных чиновников США.

По их словам, такие переговоры не будут включать Израиль и будут проходить через катарских посредников, как и нынешние переговоры.

Администрация президента США Джо Байдена заявляла, что ХАМАС удерживает пятерых американских заложников, которых похитил во время террористической атаки на Израиль 7 октября 2023 года.

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Соединенные Штаты надеются найти тела еще трех американцев, погибших в тот день, отмечает NBC News.

Собеседники заявили, что не знают, что США могут предложить ХАМАСу в обмен на освобождение американских заложников.

Впрочем, утверждают чиновники, у группировки может быть стимул заключить одностороннее соглашение с Вашингтоном, поскольку это, вероятно, еще больше обострит отношения между Соединенными Штатами и Израилем и создаст дополнительное внутриполитическое давление на премьера Израиля Биньямина Нетаньяху.

Напомним, госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен прибыл на Ближний Восток в понедельник, надеясь добиться прекращения огня в Газе, что в прошлом месяце предложил президент США Джо Байден.

Ранее Израиль, со своей стороны, заявил, что спас четырех заложников, удерживаемых в Газе после атаки 7 октября, во время рейда на лагерь Нусейрат.

Власти сектора Газа, которым руководит ХАМАС, сообщили, что по меньшей мере 210 палестинцев были убиты и более 400 ранены в субботу в результате сильных ударов израильской авиации по лагерю беженцев Нусейрат и в его районе.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель в субботу осудил израильскую атаку на лагерь беженцев Нусейрат в центральной части сектора Газа.

Перед этим президент США Джо Байден объявил о плане для перемирия в секторе Газы из трёх этапов, который Израиль предложил ХАМАС и который предусматривает освобождение всех заложников и окончательное прекращение боевых действий.