В оточенні Макрона кажуть, що він підтримає переобрання фон дер Ляєн

Президент Франції Емманюель Макрон, як очікується, підтримає призначення голови Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн на другий термін за результатами виборів до Європарламенту.

Про це виданню Politico повідомили три французькі посадовці на умовах анонімності, пише "Європейська правда".

Як пояснив один зі співрозмовників Politico, Європейська народна партія – політична група Європарламенту, яка номінувала фон дер Ляєн, – показала хороший результат на виборах, що зміцнило позиції голови Єврокомісії.

"Зараз немає жодних сумнівів щодо політичного забарвлення наступного головування в Єврокомісії", – сказав він.

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Інше джерело в уряді Франції заявило Politico, що Макрон готовий підтримати кандидатуру фон дер Ляєн в обмін на поступки – зокрема запевнення, що її мандат буде зосереджений на промисловій політиці та задовольнятиме вимоги Франції щодо збільшення субсидій для підтримки економіки ЄС.

До виборів у Європарламент Макрон непублічно зондував можливість призначення головою Єврокомісії когось іншого – зокрема колишнього голову Європейського центробанку, позапартійного Маріо Драгі.

Але впевнений результат ЄНП, а також значні втрати для політичної групи лібералів у Європарламенті, куди входить і політсила французького президента, змінили ситуацію.

Політичне об'єднання "Зелених" вже висловило підтримку президентці Єврокомісії у переобранні на другий термін.

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