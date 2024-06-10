"Зелені" готові підтримати фон дер Ляєн на другий термін

Політичне об'єднання "Зелених" пропонує допомогу президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн переобратися на другий термін.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Tagesschau.

За словами Террі Райнтке – кандидатки в євродепутати та співголови об'єднання "Зелені/Європейський вільний альянс" в Європарламенті скликання, термін якого спливає, – її політична група готова вести переговори про формування нового складу Єврокомісії.

"Ми хочемо спільно керувати. Ми готові допомогти Урсулі фон дер Ляєн мати демократичну більшість", – зазначила вона.

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Політикиня вказала, що на переговорах "Зелені" зосередяться на таких питаннях, як продовження "зеленого курсу", а також верховенство права й демократія в ЄС.

"Ми не формуємо більшість з правими екстремістами", – втім, підкреслила Райнтке.

Раніше Урсула фон дер Ляєн, чия правоцентристська Європейська народна партія (ЄНП) виграла вибори до Європарламенту, заявила, що прагне сформувати альянс із політичними силами, які є проєвропейськими та проукраїнськими.

Нагадаємо, ультраправим і євроскептичним депутатам попри прогнози не вдалося забезпечити на виборах до Європарламенту достатню кількість мандатів, аби переважити центристські сили.

В Італії партія прем’єрки Джорджії Мелоні перемогла на виборах до Європарламенту. Мелоні розглядають ключовою фігурою у політичній групі "Європейські консерватори та реформісти" з точки зору прийняття рішень щодо альянсів у Європарламенті і повторному призначенні фон дер Ляєн.

Між тим партія угорського прем’єр-міністра Віктора Орбана "Фідес" досягла найгіршого результату в історії на виборах до Європарламенту на тлі появи в угорській політиці новачка Петера Мадяра.

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