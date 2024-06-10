В окружении Макрона говорят, что он поддержит переизбрание фон дер Ляйен
Президент Франции Эмманюэль Макрон, как ожидается, поддержит назначение главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен на второй срок по результатам выборов в Европарламент.
Об этом изданию Politico сообщили три французские чиновники на условиях анонимности, пишет "Европейская правда".
Как пояснил один из собеседников Politico, Европейская народная партия – политическая группа Европарламента, которая номинировала фон дер Ляйен, – показала хороший результат на выборах, что укрепило позиции председателя Еврокомиссии.
"Сейчас нет никаких сомнений относительно политической окраски следующего председательства в Еврокомиссии", – сказал он.
Другой источник в правительстве Франции заявил Politico, что Макрон готов поддержать кандидатуру фон дер Ляйен в обмен на уступки – в частности заверения, что ее мандат будет сосредоточен на промышленной политике и удовлетворять требования Франции по увеличению субсидий для поддержки экономики ЕС.
До выборов в Европарламент Макрон непублично зондировал возможность назначения председателем Еврокомиссии кого-то другого – в частности бывшего председателя Европейского центробанка, беспартийного Марио Драги.
Но уверенный результат ЕНП, а также значительные потери для политической группы либералов в Европарламенте, куда входит и политсила французского президента, изменили ситуацию.
Политическое объединение "Зеленых" уже выразило поддержку президенту Еврокомиссии в переизбрании на второй срок.
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