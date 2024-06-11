У Литві поки не визначились, кого делегувати у Єврокомісію, але активно обговорюють Ландсбергіса

У Литві поки немає рішення про те, кого делегувати литовським єврокомісаром до нового складу Єврокомісії, проте в обговореннях часто лунає ім’я теперішнього очільника МЗС.

Про це повідомляє LRT, пише "Європейська правда".

У понеділок прем’єрку Інгріду Шимоніте запитали про те, хто може претендувати на портфель литовського єврокомісара. Вона зазначила, що це будуть обговорювати з коаліційними партнерами, як і з європейськими колегами у "Європейській народній партії", до якої входять литовські консерватори.

Шимоніте не згадувала імен, проте, за даними журналістів, у цьому контексті дуже часто згадують Габріелюса Ландсбергіса, який останніми роками очолює Міністерство закордонних справ.

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Його ім’я як ймовірного кандидата від Литви згадували і у давнішому матеріалі Politico, припускали, що він буде зацікавлений у посаді, пов’язаній з міжнародними відносинами.

У сусідній Латвії напередодні визначилися зі своїм кандидатом – до Єврокомісії повторно делегують Валдіса Домбровскіса, який зараз обіймає посаду віцепрезидента Єврокомісії та відповідає за питання економіки і торгівлі.

Детальніше про те, як буде формуватися новий склад керівного органу ЄС, читайте у статті "Євросоюз шукає нових лідерів"