СМИ: В Литве пока не определили кандидата в Еврокомиссию, но активно обсуждают Ландсбергиса

В Литве пока нет решения о том, кого делегировать литовским еврокомиссаром в новый состав Еврокомиссии, однако в обсуждениях часто звучит имя нынешнего главы МИД.

Об этом сообщает LRT, пишет "Европейская правда".

В понедельник премьера Ингриду Шимоните спросили о том, кто может претендовать на портфель литовского еврокомиссара. Она отметила, что это будут обсуждать с коалиционными партнерами, как и с европейскими коллегами в "Европейской народной партии", в которую входят литовские консерваторы.

Шимоните не упоминала имен, однако, по данным журналистов, в этом контексте очень часто упоминают Габриелюса Ландсбергиса, который в последние годы возглавляет Министерство иностранных дел.

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Его имя как вероятного кандидата от Литвы упоминали и в более давнем материале Politico, предполагали, что он будет заинтересован в должности, связанной с международными отношениями.

В соседней Латвии накануне определились со своим кандидатом – в Еврокомиссию повторно делегируют Валдиса Домбровскиса, который сейчас занимает должность вице-президента Еврокомиссии и отвечает за вопросы экономики и торговли.

Подробнее о том, как будет формироваться новый состав руководящего органа ЕС, читайте в статье "Евросоюз ищет новых лидеров"