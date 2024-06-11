Латвія офіційно номінувала єврокомісара – це чинний віцеголова Єврокомісії

Уряд Латвії 11 червня офіційно висунув у комісари Європейського Союзу Валдіса Домбровскіса – чинного комісара з питань міжнародної торгівлі та віцепрезидента Єврокомісії, відповідального за торгівлю.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Пропозицію прем'єрки Латвії Евіки Сіліні висунути Домбровскіса вже на третій термін до Єврокомісії одноголосно підтримали всі міністри.

Вона наголосила, що Домбровскіс залишається популярним політиком у латвійському суспільстві і набрав найбільше голосів на виборах до Європейського парламенту минулого тижня, а нинішня посада латвійця – найвища в масштабі всього регіону Балтії та Польщі.

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Відповідаючи на запитання міністрів через відеозв’язок, Валдіс Домбровскіс зазначив, що в новому складі Єврокомісії будуть звертати більше уваги на оборонні інвестиції та враховувати особливості країн, які найбільше схильні до загроз безпеці.

Напередодні висунення єврокомісара підтримали всі партії, що входять до владної коаліції Латвії.

У сусідній Литві поки немає рішення про те, кого делегувати литовським єврокомісаром до нового складу Єврокомісії, проте в обговореннях часто лунає ім’я теперішнього очільника МЗС Габріелюса Ландсбергіса.

Детальніше про те, як буде формуватися новий склад керівного органу ЄС, читайте у статті "Євросоюз шукає нових лідерів".