Правительство Латвии 11 июня официально выдвинуло в комиссары Европейского Союза Валдиса Домбровскиса – действующего комиссара по вопросам международной торговли и вице-президента Еврокомиссии, ответственного за торговлю.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Предложение премьера Латвии Эвики Силини выдвинуть Домбровскиса уже на третий срок в Еврокомиссию единогласно поддержали все министры.

Она подчеркнула, что Домбровскис остается популярным политиком в латвийском обществе и набрал больше всего голосов на выборах в Европейский парламент на прошлой неделе, а нынешняя должность латвийца – самая высокая в масштабе всего региона Балтии и Польши.

Реклама:

Отвечая на вопросы министров по видеосвязи, Валдис Домбровскис отметил, что в новом составе Еврокомиссии будут обращать больше внимания на оборонные инвестиции и учитывать особенности стран, которые больше всего подвержены угрозам безопасности.

Накануне выдвижение еврокомиссара поддержали все партии, входящие во властную коалицию Латвии.

В соседней Литве пока нет решения о том, кого делегировать литовским еврокомиссаром в новый состав Еврокомиссии, однако в обсуждениях часто звучит имя нынешнего главы МИД Габриэлюса Ландсбергиса.

Подробнее о том, как будет формироваться новый состав руководящего органа ЕС, читайте в статье "Евросоюз ищет новых лидеров".