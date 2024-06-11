У Франції евакуювали відвідувачів Версальського палацу через задимлення

У Версальському палаці вдень 11 червня спрацювала пожежна сигналізація, після чого відвідувачів евакуювали.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BFMTV.

Відвідувачі відомої французької пам’ятки повідомили, що там спрацювала пожежна сигналізація, після чого людей евакуювали за межі замку.

На відео, які поширюються в соцмережах, видно дим, що піднімається з даху Версальського палацу.

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A gente está justamente na hora que tem um (pequeno) início de incêndio no Palácio de Versailles. Como pode... pic.twitter.com/roNB4ibZL2 — Fim de Jogo (@fimdejogo) June 11, 2024

На місце події прибула пожежна бригада з майже 100 людей, яка перевірила джерело диму та ліквідувала загоряння.

Пізніше пожежники повідомили, що інцидент не завдав "жодної шкоди колекціям" і не призвів до потерпілих.

За інформацією BFMTV, дим виник через ремонтні роботи на даху пам'ятника, біля Мармурового двору.

У жовтні 2023 року Версальський палац 7 разів евакуювали через фальшиві повідомлення про вибухівку. Хвиля "мінувань" тоді зачепила також аеропорти.

Винуватця одного з неправдивих повідомлень про мінування пам'ятки зрештою притягли до відповідальності.