У Франції починають судити ймовірного "мінера" Версальського палацу

У Франції у понеділок постане перед судом 37-річний чоловік, якого слідчі вважають винуватцем одного з неправдивих повідомлень про нібито вибухівку у Версальському палаці.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

Чоловіка затримали у п’ятницю в окрузі Версаль після того, як слідчі ідентифікували його за номером телефону після дзвінка про замінування палацу 19 жовтня.

За інформацією від анонімного джерела у поліції, чоловік не заперечував скоєного, не зміг адекватно пояснити поліції свою мотивацію і шкодує про вчинок.

Чоловік пояснив, що після серії повідомлень у медіа про фальшиві замінування йому спонтанно захотілося зробити так само.

За інформацією від цього анонімного співрозмовника, підозрюваний – безробітний, проживає з батьками і страждає легкою формою шизофренії. Раніше він не мав проблем із законом.

Судовий процес буде публічним. Чоловіку загрожує до 2 років позбавлення волі і до 30 тисяч євро штрафу. Його стан здоров’я не є підставою для непідсудності.

Нагадаємо, протягом минулого тижня Версальський палац 7 разів евакуювали через фальшиві повідомлення про вибухівку, останній такий випадок стався у неділю.

Хвиля "мінувань" зачепила також аеропорти.

Як відомо, у Франції діє підвищений режим терористичної загрози після того, як позаминулої п'ятниці вихідець з Чечні скоїв ісламістський теракт у ліцеї, вбивши вчителя.

Ще однією причиною став не пов'язаний з цим випадком ісламістський теракт у Брюсселі, де нападник застрелив двох шведських футбольних вболівальників.