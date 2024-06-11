Во Франции эвакуировали посетителей Версальского дворца из-за задымления

В Версальском дворце днем 11 июня сработала пожарная сигнализация, после чего посетителей эвакуировали.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV.

Посетители известной французской достопримечательности сообщили, что там сработала пожарная сигнализация, после чего людей эвакуировали за пределы замка.

На видео, которые распространяются в соцсетях, видно дым, поднимающийся с крыши Версальского дворца.

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A gente está justamente na hora que tem um (pequeno) início de incêndio no Palácio de Versailles. Como pode... pic.twitter.com/roNB4ibZL2 — Fim de Jogo (@fimdejogo) June 11, 2024

На место происшествия прибыла пожарная бригада из почти 100 человек, которая проверила источник дыма и ликвидировала возгорание.

Позже пожарные сообщили, что инцидент не нанес "никакого вреда коллекциям" и не привел к пострадавшим.

По информации BFMTV, дым возник из-за ремонтных работ на крыше памятника, возле Мраморного двора.

В октябре 2023 года Версальский дворец 7 раз эвакуировали из-за фальшивых сообщений о взрывчатке. Волна "минирований" тогда задела также аэропорты.

Виновника одного из ложных сообщений о минировании памятника в конце концов привлекли к ответственности.