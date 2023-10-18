У Франції шість аеропортів евакуювали після повідомлень про мінування

Шість французьких аеропортів отримали погрози цієї середи вранці – вони були евакуйовані або перебувають в процесі евакуації.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє телеканал BFM TV.

Погрози надійшли в Лілль, Брон, Ніццу, Нант, Тулузу і Бове, що недалеко від Парижа. Кожного разу за допомогою служб розмінування проводяться заходи з усунення підозрілих предметів.

На даний момент жоден літак не вилітає з відповідних аеропортів, вказує Генеральна дирекція цивільної авіації. З літаків, які щойно приземлилися, пасажирів або висаджують в кінці злітно-посадкової смуги і не повертають до термінала, або просять зачекати в своєму літаку.

В аеропорту Лілль-Лескен тривога була оголошена після отримання анонімних погроз електронною поштою в середу вранці незабаром після 10:00. Будівлю терміново евакуювали.

У Броні тривога закінчилася. Сигнальна вежа і два літаки були евакуйовані. Проводилися обшуки, але нічого не виявили. Опівдні рух мав відновитися.

Аеропорт Ніцци також отримав погрозу, але тривога вже закінчилася. Йшлося про залишений в терміналі 1 багаж, який був знешкоджений.

Зіткнувшись з терористичною загрозою, уряд вирішив посилити заходи безпеки. В середу вранці, перебуваючи на Північному вокзалі в Парижі, міністр транспорту Клеман Бон оголосив про низку заходів "в рамках посилення безпеки в громадському транспорті".

Це рішення було прийнято через кілька днів після того як 20-річний виходець з Чечні вбив учителя літератури й поранив ножем ще двох людей у ліцеї в місті Аррас на півночі Франції. Згодом з’ясували, що його брат вже відбуває покарання за планування терактів, а сам хлопець перебував під наглядом поліції – що, втім, не дозволило дізнатися про його наміри.

Після цього у Франції почав діяти найвищий рівень терористичної загрози, до заходів безпеки залучили 7 тисяч військових.

Президент Франції Емманюель Макрон розпорядився перевірити досьє усіх іммігрантів, яких підозрюють у радикалізації, що може бути підставою для депортації у країни походження.