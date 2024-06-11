Французькі ультраправі вже припинили переговори про об’єднання на виборах

Дві французькі ультраправі партії – "Реконкіста" та "Національне об'єднання" – припинили переговори про об’єднання зусиль на дострокових виборах до парламенту менш як через 24 години через розбіжності.

Як пише "Європейська правда", це випливає із заяви провідної представниці "Реконкісти" Маріон Марешаль.

Марешаль напередодні зустрілась із рідною тіткою, головою фракції та де-факто лідеркою "Національного об’єднання" Марін Ле Пен, аби обговорити можливість створення альянсу крайніх правих сил.

Після зустрічі Марешаль звинуватила нинішнього голову "Нацоб’єднання" Джордана Барделлу "у зміні позиції" та заявила, що його партія "відмовляється від самої концепції альянсу" через небажання асоціюватись із засновником "Реконкісти" Еріком Земмуром.

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Земмура раніше не раз засуджували до покарання за розпалювання ненависті й расизму, до того ж він особисто критикував Ле Пен за, на його думку, надто м'яке ставлення до ролі ісламу у французькому суспільстві.

"Це велике розчарування для Франції", – підсумувала Марешаль.

Соцопитування свідчать, що ультраправі мають усі шанси виграти дострокові вибори, але без абсолютної більшості. Чинний президент Франції Емманюель Макрон уже заявив, що не піде з посади у разі перемоги ультраправих.

Детальніше на цю тему – у статті "Макрон йде ва-банк".