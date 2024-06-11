Французские ультраправые уже прекратили переговоры об объединении на выборах

Две французские ультраправые партии – "Реконкиста" и "Национальное объединение" – прекратили переговоры об объединении усилий на досрочных выборах в парламент менее чем через 24 часа из-за разногласий.

Как пишет "Европейская правда", это следует из заявления ведущей представительницы "Реконкисты" Марион Марешаль.

Марешаль накануне встретилась с родной тетей, председателем фракции и де-факто лидером "Национального объединения" Марин Ле Пен, чтобы обсудить возможность создания альянса крайне правых сил.

После встречи Марешаль обвинила нынешнего председателя "Нацобъединения" Джордана Барделлу "в изменении позиции" и заявила, что его партия "отказывается от самой концепции альянса" из-за нежелания ассоциироваться с основателем "Реконкисты" Эриком Земмуром.

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Земмура ранее не раз приговаривали к наказанию за разжигание ненависти и расизма, к тому же он лично критиковал Ле Пен за, по его мнению, слишком мягкое отношение к роли ислама во французском обществе.

"Это большое разочарование для Франции", – подытожила Марешаль.

Соцопросы показывают, что ультраправые имеют все шансы выиграть досрочные выборы, но без абсолютного большинства. Действующий президент Франции Эмманюэль Макрон уже заявил, что не уйдет с должности в случае победы ультраправых.

Подробнее на эту тему – в статье "Макрон идет ва-банк".