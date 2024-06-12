Міністерка пояснила, чому "уряд Вілдерса" погодився зберегти підтримку України Нідерландами

Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен впевнена, що новий уряд її країни, сформований коаліцією на чолі з ультраправою Партією свободи Герта Вілдерса, збереже військов підтримку України з огляду на запит на це нідерландського суспільства.

Про це вона розповіла у інтерв’ю "Європейській правді".

Оллонгрен, яка залишає посаду міністерки оборони в уряді Марка Рютте, нагадала, що у Нідерландах вже сформована нова коаліція, і вона вже домовилася про збереження підтримки України, започаткованої попереднім урядом.

"І я підкреслю: важливо те, що наше Міноборони вже має усі підписані контракти. Бюджет для подальшої підтримки України вже виділений", – сказала міністерка, додавши, що усі проєкти з військової підтримки Києва вже в роботі та надалі збережуться.

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Вона пояснила, що, попри україноскептичний імідж нової коаліції, нідерландське суспільство підтримує Україну. Також широка політична підтримка України є у парламенті.

"Люди дійсно переживають через війну в Україні і вимагають чіткої солідарності з Україною. Україна є нашим партнером і у ЄС, і у НАТО. Тож навіть якщо одна права популістська партія не матиме ентузіазму, то я думаю, що інші зможуть примусити їх і надалі підтримувати Україну", – сказала Оллонгрен.

Міністерка пообіцяла, що після своєї відставки вона залишиться "амбасадором України" і заохочуватиме наступників і надалі підтримувати Україну.

У інтерв’ю Оллонгрен також повідомила, що перші винищувачі F-16 від її держави будуть передані Україні вже цього літа – відразу після того, як поставки літаків почне Данія.

Дивіться повне інтерв'ю з Кайсою Оллонгрен на Youtube-каналі "ЄвроПравди".