Глава Міноборони Нідерландів розкрила деталі плану постачання F-16 в Україну

Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен повідомила, що перші винищувачі F-16 від її держави будуть передані Україні вже цього літа – відразу після того, як поставки літаків почне Данія.

Про це вона розповіла в інтерв’ю "Європейській правді".

Міністерка відзначила, що вже з літа цього року перші F-16 будуть доставлені в Україну, і відтоді постачання цих бойових літаків буде поставлене "на потік".

"Літаків буде дедалі більше, і це зміцнюватиме ваші Повітряні сили… Я не можу назвати дату, тому кажу: цього літа. Зараз ми йдемо за таким планом. При цьому спершу ви отримаєте літаки від Данії. Ми будемо після Данії, але це – спільний план", – уточнила Оллонгрен.

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Стосовно готовності української інфраструктури до прийомі літаків міністерка відзначила, що "тут ми також рухаємося за планом".

"Україна на правильному шляху, і це дуже важливо, тому що, як ви сказали, потрібні не лише пілоти. Йдеться і про технічний персонал, і про літаки, і обладнання, яке їм потрібне, а також про інфраструктуру у вашій країні.

Але у нас тут справжнє партнерство та спільні зусилля. Україна дійсно готується отримати F-16", – зауважила Оллонгрен.

Вона висловила припущення, що F-16 самі по собі змінять хід війни, але вони "зроблять ваші повітряні сили і вашу протиповітряну оборону набагато сильнішими".

"Ці винищувачі будуть надходити поступово. Бойове використання покаже їхню ефективність. Воно суттєво зміцнить Повітряні сили, і у якийсь момент це може призвести до вашої переваги в повітрі.

Але це не може статися відразу, як ви отримаєте перші F-16. Тож, якщо хтось очікує негайного ефекту, то я раджу ставитися більш реалістично", – відзначила міністерка.

Глава оборонного відомства Нідерландів також повідомила, що її країна розглядає поставку Україні додаткової системи ППО Patriot.

Дивіться повне інтерв'ю з Кайсою Оллонгрен на Youtube-каналі "ЄвроПравди".