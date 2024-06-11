Лідер ультраправих заявив про домовленість щодо остаточного формування уряду Нідерландів

Лідер нідерландських ультраправих Герт Вілдерс заявив, що партії коаліції досягли остаточної домовленості про формування уряду.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

Після майже шести місяців переговорів партія Вілдерса PVV минулого місяця досягла угоди про створення коаліції з трьома іншими консервативними партіями, але дотепер вони не могли домовитися про посади в уряді.

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"Ми досягли угоди", – сказав Вілдерс журналістам після майже чотирьох тижнів переговорів про розподіл посад між чотирма партіями.

Минулого місяця коаліція вже заявила, що прем'єром нового уряду стане Дік Схооф, який не пов'язаний з жодною партією та до травня був високопоставленим посадовцем в міністерстві юстиції країни.

Раніше протягом багатьох років він очолював розвідувальну службу країни AIVD і антитерористичне агентство NCTV. Про те, хто обійме інші посади в уряді, поки що не повідомляють.

Перед цим Вілдерс заявив, що очікує на початок роботи нового уряду до кінця червня.

Раніше нідерландський політик Рональд Пластерк, який фігурував серед імовірних кандидатів на посаду прем’єр-міністра, відмовився від посади після того, як опинився в центрі суперечки через патент на лікування раку.

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