Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен уверена, что новое правительство ее страны, сформированное коалицией во главе с ультраправой Партией свободы Герта Вилдерса, сохранит военную поддержку Украины, учитывая запрос на это нидерландского общества.

Об этом она рассказала в интервью "Европейской правде".

Оллонгрен, которая покидает пост министра обороны в правительстве Марка Рютте, напомнила, что в Нидерландах уже сформирована новая коалиция, и она уже договорилась о сохранении поддержки Украины, начатой предыдущим правительством.

"И я подчеркну: важно то, что у нашего Минобороны уже есть все подписанные контракты. Бюджет для дальнейшей поддержки Украины уже выделен", – сказала министр, добавив, что все проекты по военной поддержке Киева уже в работе и в дальнейшем сохранятся.

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Она пояснила, что, несмотря на украиноскептический имидж новой коалиции, нидерландское общество поддерживает Украину. Также широкая политическая поддержка Украины есть в парламенте.

"Люди действительно переживают из-за войны в Украине и требуют четкой солидарности с Украиной. Украина – наш партнер и в ЕС, и в НАТО. Поэтому даже если одна правая популистская партия не будет испытывать энтузиазма, то я думаю, что другие смогут заставить ее и в дальнейшем поддерживать Украину", – сказала Оллонгрен.

Министр пообещала, что после своей отставки она останется "послом Украины" и будет поощрять преемников и в дальнейшем поддерживать Украину.

В интервью Оллонгрен также сообщила, что первые истребители F-16 от ее государства будут переданы Украине уже этим летом – сразу после того, как поставки самолетов начнет Дания.

Смотрите полное интервью с Кайсой Оллонгрен на Youtube-канале "ЕвроПравды".