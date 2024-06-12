Макрон объявил о приостановке избирательной реформы в Новой Каледонии

Президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о приостановке избирательной реформы на заморской территории страны в Новой Каледонии, которая спровоцировала гражданские беспорядки на архипелаге в прошлом месяце.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Le Figaro.

По его словам, он приостанавливает проект избирательного закона в Новой Каледонии, который должен был позволить голосовать на местных выборах жителям, которые прожили на этой территории 10 лет, чтобы "дать полную силу местному диалогу и восстановлению порядка".

"Я принял решение приостановить действие конституционного законопроекта, который был проголосован... обеими палатами (парламента), потому что мы не можем позволить, чтобы в это время преобладала двусмысленность", – заявил он на пресс-конференции.

Реклама:

Проект еще должны были принять в парламенте Франции на заседании до 30 июня, впрочем, глава государства де-факто не может созвать заседание Национального собрания с момента их роспуска, о чем Макрон объявил в воскресенье.

Недавно сообщалось, что на французский тихоокеанский архипелаг Новая Каледония, где долгое время была неопределенная ситуация из-за беспорядков, снова начинают летать коммерческие авиарейсы.

Напомним, беспорядки в Новой Каледонии начались из-за избирательной реформы в которой местные силы, выступающие за независимость, видят угрозу ослабления позиций коренного народа. На архипелаге десятилетиями существует напряженность между коренным населением – канаками, и потомками колонизаторов, которые хотят остаться частью Франции.

С 15 мая на острове ввели чрезвычайное положение и перебросили туда дополнительные силы полиции.

Президент Франции Эмманюэль Макрон лично приезжал в Новую Каледонию в попытке успокоить ситуацию. Он призвал восстановить порядок, после чего начнется политический диалог о будущем территории.

31 мая в правительстве Франции заявили, что вернули под контроль все районы столицы Новой Каледонии после беспорядков.