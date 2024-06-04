До французької Нової Каледонії відновлюють комерційні авіарейси, що були на паузі через бунти

На французький тихоокеанський архіпелаг Нова Каледонія, де тривалий час була непевна ситуація через заворушення, знову починають літати комерційні авіарейси.

Про це повідомляє Le Figaro, пише "Європейська правда".

Місцева авіакомпанія Aircalin заявила, що поступово відновлює рейси близького й далекого сполучення, перші заплановані на середу 5 червня.

При цьому авіакомпанія планує робити "повітряний міст" між міжнародним аеропортом Ля Тонтута і аеродромом біля головного міста Нумеа, тому що на дорогах досі залишаються барикади бунтівників.

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Нагадаємо, заворушення на Новій Каледонії почалися через виборчу реформу в якій місцеві пронезалежницькі сили вбачають загрозу послаблення позицій корінного народу. На архіпелазі десятиліттями існує напруженість між корінним населенням – канаками, та нащадками колонізаторів, які хочуть залишитися частиною Франції.

З 15 травня на острові запровадили надзвичайний стан та перекинули туди додаткові сили поліції.

Президент Франції Емманюель Макрон особисто приїздив у Нову Каледонію у спробі заспокоїти ситуацію. Він закликав відновити лад, після чого почнеться політичний діалог про майбутнє території.

У п’ятницю 31 травня в уряді Франції заявили, що повернули під контроль усі райони столиці Нової Каледонії після заворушень.