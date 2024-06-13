У Молдові порушили кримінальну справу проти ексглави Генштабу, який працює на Росію

Прокуратура по боротьбі з організованою злочинністю та особливими справами Молдови (PCCOCS) 13 червня підтвердила, що завела кримінальну справу проти ексголови молдовського Генштабу Ігоря Горгана, підозрюваного у шпигунстві на користь Росії.

Про це повідомили 13 червня у пресслужбі прокуратури, пише "Європейська правда".

PCCOCS наголосила, що ретельно розслідує "будь-які дії, вчинені проти інтересів Республіки Молдова, на шкоду суверенітету, територіальній недоторканності та державній безпеці".

"У зв'язку з цим зазначаємо, що факт передбачуваних підривних дій, що виразилися в передачі іноземній державі та її представникам даних, що стосуються системи національної оборони, стали предметом кримінальної справи", – додали там.

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У молдовській прокуратурі уточнили, що наразі ведуть слідчі дії для встановлення всіх причетних до скоєння цього кримінального злочину, визначення характеру і змісту інформації, що ймовірно передавалася, а також оцінку її впливу на інтереси Молдови.

Нагадаємо, минулого тижня з'явилось журналістське розслідування, в якому йшлося, що колишній начальник Генштабу Молдови Горган, який залишив посаду у 2021 році, роками був інформатором російської військової розвідки і досі продовжує цю діяльність.

Представник офісу президентки Маї Санду зазначив, що покарання за такі злочини проти держави має бути найсуворішим.

Служба інформації та безпеки Молдови підтвердила інформацію з розслідування, а Санду позбавила Горгана державних нагород.