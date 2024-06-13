Британія, Канада і США попередили, що Росія втручатиметься у вибори в Молдові

Уряди Великої Британії, Канади та США 13 червня оприлюднили спільну заяву, в якій попередили про наміри Кремля вплинути на результати президентських виборів і референдуму про європейську інтеграцію в Молдові.

Як пише "Європейська правда", текст спільної заяви поширив Державний департамент США.

Британія, Канада та США наголосили, що поділяють занепокоєння молдовської президентки Маї Санду щодо "використання Кремлем кримінальних угруповань для фінансування політичної діяльності та підриву демократичних інститутів Молдови".

Серед іншого, Москва фінансує поширення дезінформації в Молдові на користь проросійських кандидатів у президенти. А в разі їхнього програшу Кремль планує підбурювати протести та підірвати довіру громадськості до здатності Кишинева убезпечити себе й підтримувати верховенство права.

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У заяві також наголошується, що політичне втручання Росії в Молдові триває вже багато років – наприклад, співробітники RT вже кілька років за згодою російського уряду "надають пряму підтримку молдованину-втікачу Ілану Шору".

"Ми поділилися викладеною вище інформацією і додатковими деталями з нашими молдовськими партнерами, щоб вони могли продовжувати розслідування, перешкоджати і зривати плани Кремля", – анонсували уряди Британії, Канади та США.

Вони також висловили готовність і далі притягати до відповідальності тих, хто бере участь у спонсорованих Кремлем схемах таємного фінансування політичної діяльності в Молдові.

Президентські вибори в Молдові відбудуться 20 жовтня спільно з референдумом про вступ до Європейського Союзу.

Влада Молдови, як повідомлялось, планує зосередитись на протидії спробам Росії маніпулювати громадською думкою перед президентськими і парламентськими виборами в країні, оскільки вважає малоймовірною військову загрозу, поки російська армія воює в Україні.