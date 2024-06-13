В Молдове возбудили уголовное дело против экс-главы Генштаба, который работает на Россию

Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особыми делами Молдовы (PCCOCS) 13 июня подтвердила, что завела уголовное дело против экс-главы молдавского Генштаба Игоря Горгана, подозреваемого в шпионаже в пользу России.

Об этом сообщили 13 июня в пресс-службе прокуратуры, пишет "Европейская правда".

PCCOCS подчеркнула, что тщательно расследует "любые действия, совершенные против интересов Республики Молдова, в ущерб суверенитету, территориальной неприкосновенности и государственной безопасности".

"В связи с этим отмечаем, что факт предполагаемых подрывных действий, выразившихся в передаче иностранному государству и его представителям данных, касающихся системы национальной обороны, стали предметом уголовного дела", – добавили там.

Реклама:

В молдавской прокуратуре уточнили, что сейчас ведут следственные действия для установления всех причастных к совершению этого уголовного преступления, определения характера и содержания информации, которая вероятно передавалась, а также оценку ее влияния на интересы Молдовы.

Напомним, на прошлой неделе появилось журналистское расследование, в котором говорилось, что бывший начальник Генштаба Молдовы Горган, который покинул пост в 2021 году, годами был информатором российской военной разведки и до сих пор продолжает эту деятельность.

Представитель офиса президента Майи Санду отметил, что наказание за такие преступления против государства должно быть самым суровым.

Служба информации и безопасности Молдовы подтвердила информацию по расследованию, а Санду лишила Горгана государственных наград.