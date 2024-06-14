ЗМІ: Мішель, який не хоче переобрання фон дер Ляєн до ЄК, просуває кандидатуру прем’єра Греції

Президент Європейської ради Шарль Мішель, який хоче завадити переобранню Урсули фон дер Ляєн головою Єврокомісії на другий термін, тепер нібито взявся просувати кандидатуру грецького прем’єра Кіріакоса Міцотакіса.

Як пише "Європейська правда", про це з посиланням на п’ятьох європейських посадовців та дипломатів повідомляє Politico.

Анонімні співрозмовники розповіли виданню, що Шарль Мішель нібито запустив свій найновіший план з метою завадити фон дер Ляєн переобратися та пропонує європейським лідерам запропонувати посаду президента Єврокомісії прем’єру Греції Кіріакосу Міцотакісу.

При цьому сам Міцотакіс раніше цього тижня казав, що не має сумнівів у переобранні Урсули фон дер Ляєн, та висловлює їй підтримку.

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Співрозмовники видання назвали зусилля Мішеля "відчайдушною спробою".

"У Мішеля є коробка зі шкірками від банана, на яких могла би послизнутися фон дер Ляєн, і вона вже поступово порожніє… У кращому разі це створює перешкоди, в іншому – це дестабілізує", – прокоментував один з європосадовців.

Одночасно Шарль Мішель нібито почав просувати ідею про те, щоби на його посаду призначили данську прем’єрку Метте Фредеріксен, а не португальського експрем’єра Антоніу Кошту, якого називають дуже ймовірним кандидатом.

Один зі співрозмовників на захист Мішеля зауважив, що для нього є нормальною практикою перевіряти настрої, пропонуючи різні імена. Втім, більшість джерел, з якими поспілкувались журналісти, кажуть, що спроби Мішеля будь-що "насолити" фон дер Ляєн і зірвати її переобрання вже підірвали довіру до нього.

У четвер в Єврокомісії повідомили, що Урсулу фон дер Ляєн ще не запросили на неформальну вечерю лідерів ЄС наступного понеділка, де будуть обговорювати призначення нового керівництва Євросоюзу.

"Зараз повторне призначення фон дер Ляєн абсолютно позбавлене суперечностей, тож всі бачать це так, як воно є – що це якась дитяча помста. Після "софагейту" у нас тепер dinnergate", – критично прокоментував один зі співрозмовників.

Речниця Шарля Мішеля назвала чутки у ЗМІ неправдою. "Президент консультувався з усіма лідерами індивідуально щодо призначень на топпосади. На цьому етапі він не називав конкретних імен", – заявила вона.

Раніше Politico з посиланням на джерела озвучили ймовірний розподіл найважливіших посад у ЄС. Згідно з ним, Єврокомісію знову очолить фон дер Ляєн, а Європарламент – Роберта Метсола, головою Євроради може стати колишній прем’єр Португалії Антоніу Кошта, а посаду топдипломата ЄС може отримати прем’єрка Естонії Кая Каллас.