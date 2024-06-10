Ув’язнений в Албанії етнічний грек пройшов до Європарламенту у складі партії з Греції

Етнічний грек Альфред Белері, який опинився за ґратами в Албанії через звинувачення у нібито підкупі виборців під час місцевих виборів, пройшов до Європарламенту у складі партії з Греції.

Про це повідомляє Kathimerini, пише "Європейська правда".

Белері, який опинився за ґратами в Албанії і при цьому став обраним мером південного албанського міста Хімаре, за результатами виборів до Європарламенту у неділю проходить до законодавчого органу ЄС у складі грецької партії "Нова демократія". До неї ж входить прем’єр Греції Кіріакос Міцотакіс.

З 236 тисячами відданих за нього голосів Белері посів четверте місце серед кандидатів від консерваторів і четверте також серед усіх 21 грецьких кандидатів на євровиборах.

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Передвиборчою кампанією замість нього займався син Петрос Белері.

Як відомо, Греція вимагала від Албанії відпустити Белері, вважаючи звинувачення проти нього надуманими, та погрожувала Тирані проблемами з євроінтеграцією.

Загалом у Греції переможцем виборів стала партія Міцотакіса з 28.31% голосів, "Нова демократія" буде мати 7 мандатів. Головна опозиційна ліва партія "Сіріза" отримала 14.92% голосів, що забезпечує їм чотири місця. Соціалісти PASOK з 12,79% голосів будуть мати три мандати. Права "Грецьке рішення" та комуністи KKE отримали трохи більше 9% голосів, що забезпечує їм по два мандати.

Крім того, прохідний 3% бар’єр подолали ще три політсили. Явка у Греції склала 41,39%.

Нагадаємо, у Франції президент Емманюель Макрон оголосив дострокові парламентські вибори після розгромної перемоги правопопулістів.

А у Фінляндії, навпаки, правопопулістські "Справжні фіни", які входять до урядової коаліції, отримали неочікувано поганий результат, а "Ліві" вражаюче наростили підтримку.

В цілому ж результат ультраправих на виборах Європарламенту виявився нижчим за прогнози.

Про останні вибори до Європарламенту читайте у статті Європа йде вправо. Що означають результати євровиборів та чому вони стали історичними

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