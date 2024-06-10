Ув’язнений в Албанії етнічний грек пройшов до Європарламенту у складі партії з Греції
Етнічний грек Альфред Белері, який опинився за ґратами в Албанії через звинувачення у нібито підкупі виборців під час місцевих виборів, пройшов до Європарламенту у складі партії з Греції.
Про це повідомляє Kathimerini, пише "Європейська правда".
Белері, який опинився за ґратами в Албанії і при цьому став обраним мером південного албанського міста Хімаре, за результатами виборів до Європарламенту у неділю проходить до законодавчого органу ЄС у складі грецької партії "Нова демократія". До неї ж входить прем’єр Греції Кіріакос Міцотакіс.
З 236 тисячами відданих за нього голосів Белері посів четверте місце серед кандидатів від консерваторів і четверте також серед усіх 21 грецьких кандидатів на євровиборах.
Передвиборчою кампанією замість нього займався син Петрос Белері.
Як відомо, Греція вимагала від Албанії відпустити Белері, вважаючи звинувачення проти нього надуманими, та погрожувала Тирані проблемами з євроінтеграцією.
Загалом у Греції переможцем виборів стала партія Міцотакіса з 28.31% голосів, "Нова демократія" буде мати 7 мандатів. Головна опозиційна ліва партія "Сіріза" отримала 14.92% голосів, що забезпечує їм чотири місця. Соціалісти PASOK з 12,79% голосів будуть мати три мандати. Права "Грецьке рішення" та комуністи KKE отримали трохи більше 9% голосів, що забезпечує їм по два мандати.
Крім того, прохідний 3% бар’єр подолали ще три політсили. Явка у Греції склала 41,39%.
Нагадаємо, у Франції президент Емманюель Макрон оголосив дострокові парламентські вибори після розгромної перемоги правопопулістів.
А у Фінляндії, навпаки, правопопулістські "Справжні фіни", які входять до урядової коаліції, отримали неочікувано поганий результат, а "Ліві" вражаюче наростили підтримку.
В цілому ж результат ультраправих на виборах Європарламенту виявився нижчим за прогнози.
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