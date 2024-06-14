Премьер Греции сменил состав правительства после выборов в Европарламент

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис после выборов в Европарламент провел перестановки в своем правительстве, оставив на своих местах министров иностранных дел и финансов.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

Он объявил эти изменения после того, как правоцентристская партия Мицотакиса показала худшие результаты, чем ожидалось, на воскресных выборах в Европейский парламент.

Несмотря на то, что премьер оставил на должностях министра финансов Костиса Хатзидакиса и министра иностранных дел Георгиоса Герапетритиса, он назначил Такиса Теодорикакоса министром развития, а Ники Керамеус перевел из министерства внутренних дел в министерство труда.

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В то же время бывшего министра обороны Никоса Папанагиотопулоса назначили министром миграции. Нынешний глава Минобороны Никос Дендиас остается в должности.

Партия Мицотакиса "Новая демократия", которая возглавляет Грецию с 2019 года, заняла первое место на выборах в Европарламент с 28,3% голосов. Но она не достигла поставленной премьером цели в 33%, а также набрала меньше, чем получила на национальных выборах в июне 2023 года – 40%.

Несмотря на экономическое восстановление после десятилетия кризиса заработная плата в Греции все еще остается ниже среднего показателя по Евросоюзу.

Мицотакис объяснил "протестное" голосование высокой стоимостью жизни, заявив, что его правительство будет пытаться в рамках бюджета бороться с повышением цен на продукты питания, но исключил снижение налога с продаж.

Премьер также исключил возможность досрочных выборов. Его полномочия истекают в 2027 году.

Ранее сообщалось, что этнический грек Альфред Белери, который оказался за решеткой в Албании из-за обвинений в якобы подкупе избирателей во время местных выборов, прошел в Европарламент в составе партии Мицотакиса "Новая демократия".

Как известно, Греция требовала от Албании отпустить Белери, считая обвинения против него надуманными, и угрожала Тиране проблемами с евроинтеграцией.

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