Вірменія оголосила протест Білорусі через хамство й порадила задуматись над майбутнім

Міністерство закордонних справ Вірменії скерувало ноту протесту Білорусі через висловлювання речника її зовнішньополітичного відомства Анатолія Глаза про вірменську внутрішню політику та керівництво.

Про це повідомила речниця вірменського МЗС Ані Бадалян, пише "Європейська правда".

Бадалян зазначила, що Єреван скерував білоруській стороні ноту протесту "у зв'язку з коментарем прессекретаря МЗС Білорусі, зробленим 13 червня, зокрема із втручанням у внутрішні справи Республіки Вірменія".

"Додамо, що побажання мати керівників, які думали б про майбутнє своєї країни, може виходити від того, хто сам цим володіє. У випадку з Білоруссю наразі це воістину розкіш", – додала речниця МЗС Вірменії.

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Напередодні Глаз розкритикував Вірменію за її "дуже недалекоглядну позицію" – тобто спробу зробити з Білорусі "зовнішнього ворога" і таким чином "відвернути увагу від внутрішніх проблем".

Нагадаємо, у середу прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян оголосив, що його країна вийде з ОДКБ, стверджуючи, що його члени "не виконують своїх договірних зобов’язань, а планують війну проти нас із Азербайджаном".

У четвер Пашинян заявив, що ні він, ні жоден інший офіційний представник Вірменії ніколи не відвідає Білорусь, поки керівником цієї країни є Лукашенко.

Білорусь у четвер викликала посла Вірменії на зустріч у МЗС після того, як напередодні Пашинян оприлюднив свої звинувачення. Пізніше посла було відкликано до Єревану, а посол Білорусі повернувся до Мінська.

Деталі читайте у статті: Обережний розрив з РФ: що означає заява Пашиняна про вихід Вірменії з ОДКБ