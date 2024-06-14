Армения объявила протест Беларуси из-за хамства и посоветовала задуматься над будущим

Министерство иностранных дел Армении направило ноту протеста Беларуси из-за высказываний представителя ее внешнеполитического ведомства Анатолия Глаза об армянской внутренней политике и руководстве.

Об этом сообщила пресс-секретарь армянского МИД Ани Бадалян, пишет "Европейская правда".

Бадалян отметила, что Ереван направил белорусской стороне ноту протеста "в связи с комментарием пресс-секретаря МИД Беларуси, сделанным 13 июня, в частности с вмешательством во внутренние дела Республики Армения".

"Добавим, что пожелание иметь руководителей, которые думали бы о будущем своей страны, может исходить от того, кто сам этим обладает. В случае с Беларусью сейчас это поистине роскошь", – добавила пресс-секретарь МИД Армении.

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Накануне Глаз раскритиковал Армению за ее "очень недальновидную позицию" – то есть попытку сделать из Беларуси "внешнего врага" и таким образом "отвлечь внимание от внутренних проблем".

Напомним, в среду премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил, что его страна выйдет из ОДКБ, утверждая, что его члены "не выполняют своих договорных обязательств, а планируют войну против нас с Азербайджаном".

В четверг Пашинян заявил, что ни он, ни один другой официальный представитель Армении никогда не посетит Беларусь, пока руководителем этой страны является Лукашенко.

Беларусь в четверг вызвала посла Армении на встречу в МИД после того, как накануне Пашинян обнародовал свои обвинения. Позже посол был отозван в Ереван, а посол Беларуси вернулся в Минск.

Детали читайте в статье: Осторожный разрыв с РФ: что означает заявление Пашиняна о выходе Армении из ОДКБ