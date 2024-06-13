Прем'єр Вірменії заявив, що не поїде в Білорусь, поки там керує Лукашенко

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що ні він, ні жоден інший офіційний представник Вірменії ніколи не відвідає Білорусь, поки керівником цієї країни є Александр Лукашенко.

Про це Пашинян сказав у парламенті в четвер, його цитує News.am.

Говорячи про складні відносини між Вірменією та ОДКБ, вірменський прем'єр нагадав про заяву лідера Білорусі.

"Один із керівників держав ОДКБ каже, що брав участь у підготовці 44-денної війни, заохочував, вірив і бажав перемоги Азербайджану. А після цього я маю щось обговорювати з лідером Білорусі в форматі ОДКБ?" – сказав Пашинян.

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Водночас він зазначив, що в рамках СНД і ЄАЕС він в якомусь сенсі буде змушений співпрацювати з лідером Білорусі.

"Але я заявляю, що відтепер я не буду їздити до Білорусі. Поки президент Александр Лукашенко перебуває при владі в Білорусі. І взагалі я заявляю, що відтепер жоден офіційний представник Вірменії не поїде до Білорусі", – пообіцяв Пашинян.

Напередодні міністр закордонних справ Вірменії Арарат Мірзоян запевнив, що прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян не говорив про те, що Єреван виходить з Організації договору про колективну безпеку.

Раніше на питання опозиційного депутата про можливість виходу з ОДКБ Пашинян сказав, що деякі члени цього альянсу не виконали договірних зобов'язань і "спланували війну проти нас разом із Азербайджаном". "Ми вийдемо (з ОДКБ. – Ред.), ми вирішимо, коли", – додав прем'єр Вірменії.

Минулого місяця він заявив, що щонайменше дві держави-учасниці Організації договору колективної безпеки фактично допомагали Азербайджану з підготовкою до війни проти Вірменії, яка почалась у 2020 році.