Ле Пен обіцяє "уряд національної єдності" у разі перемоги її партії на дострокових виборах

Марін Ле Пен, яка залишається неформальною лідеркою правопопулістської партії "Національне об’єднання", обіцяє "уряд національної єдності" у разі перемоги її політсили на дострокових парламентських виборах.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

Під час поїздки на північ країни Ле Пен заявила, що "Нацоб’єднання" має шанси перемогти на дострокових виборах і "створити уряд національної єдності, щоби витягти країну з колії".

"Ми об’єднаємо усіх французів, чоловіків і жінок доброї волі, які усвідомлюють катастрофічне становище нашої країни", – заявила Ле Пен.

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Вона сказала, що обирати собі команду буде офіційний лідер партії Жордан Барделла, якого "Нацоб’єднання" планує призначити прем’єром у разі перемоги, проте "поки не час розподіляти місця".

Серед заходів, які Ле Пен вважає необхідними у першу чергу, вона назвала "аудит витрат" держбюджету, де, на її думку, можуть знайтися неочевидні видатки, яких можна уникнути, зниження ПДВ на електроенергію та заходи для зменшення імміграції.

Тим часом у двох інших політсилах правого спектра однопартійці пересварилися між собою на тлі емоційної підготовки до дострокових виборів після рішення президента Франції розпустити парламент.

"Республіканці" вигнали зі своїх лав лідера політсили Еріка Сіотті після його слів про те, що він готовий до альянсу з партією Ле Пен.

А засновник ультраправої "Реконкісти" Ерік Земмур посварився з племінницею Ле Пен, яка була першим номером партії на виборах до Європарламенту.

Соцопитування свідчать, що ультраправі мають усі шанси виграти дострокові вибори, але без абсолютної більшості. Макрон заявив, що не піде з посади у разі такого сценарію.

Детальніше на цю тему – у статті "Макрон йде ва-банк".