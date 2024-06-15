Суд во Франции приостановил исключение лидера правых, который предлагал альянс с Ле Пен

Суд Парижа накануне, 15 июня, отменил решение политического комитета правой французской партии "Республиканцы" об исключении лидера Эрика Сиотти, который предлагал объединить силы с ультраправыми во главе с Марин Ле Пен на парламентских выборах.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Парижский суд постановил приостановить действие "двух окончательных решений об исключении Эрика Сиотти, вынесенных 12 и 14 июня", уточнив, что это приостановление действительно только "до вынесения окончательного решения по существу дела".

Это решение позволяет Сиотти сохранить право на использование бренда "Республиканцев" и может усложнить процесс выдвижения кандидатов от партии на парламентские выборы, который должен завершиться к вечеру воскресенья, 16 июня.

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Сам Сиотти в комментарии AFP заявил, что доволен решением суда.

"Для меня это решение было правовой истиной; то, что было сделано, было самодеятельностью и попыткой захвата власти, которая не имела никаких правовых оснований", – настаивает политик.

Скандал начался в начале недели, когда Эрик Сиотти объявил об объединении "Республиканцев" с "Национальным объединением" для совместной победы над партией Эмманюэля Макрона на досрочных парламентских выборах.

Но это предложение возмутило ключевых партийцев "Республиканцев", в частности кандидата в президенты 2022 года Валери Пекрес и главу Сената Жерара Ларше. В среду политический комитет партии собрался отдельно от Сиотти и принял решение исключить его из политсилы.

Напомним, президент Франции Эмманюэль Макрон распустил парламент 9 июня из-за поражения его партии на выборах в Европарламент. Он объявил, что досрочные выборы состоятся 30 июня (первый тур) и 7 июля (второй тур). Подробнее на эту тему – в статье "Макрон идет ва-банк".